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11:07 (мск), источник: ТАСС

Средняя зарплата бюджетников на Урале выросла в 1,5 раза за 5 лет

За тот же период продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля./ТАСС/. Среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы в Свердловской области выросла в 1,5 раза с 2012 до 2016 года, сообщил во вторник губернатор Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства за 2016 год перед депутатами Заксобрания региона.

«Правильным будет подвести итоги 2016 года через призму того пути, который прошла область с 2012 года, ведь регион за это время преодолел важнейший пятилетний этап своего развития. За последние пять лет существенно выросла зарплата работников бюджетной сферы: почти вдвое увеличилась средняя зарплата воспитателей в детском саду, в 2,6 раза — работников культуры, в 1,5 раза — врачей, учителей, социальных работников, младшего медицинского персонала. В целом к 2017 году среднемесячная зарплата по региону выросла в 1,5 раза», — сказал губернатор.

Также Куйвашев отметил, что за последние пять лет продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет. «Численность населения увеличилась более чем на 22 тыс. человек, до 4,33 млн человек. С 2012 года в Свердловской области родилось более 300 тыс. детей. Существенно снизилась младенческая смертность — на 20%, дополнительные адресные меры стимулирования рождаемости должны обязательно войти в программу “пятилетки развития” на ближайшие годы», — отметил губернатор.

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