Проезд из Магнитки в Екатеринбург подешевел на 50%
Транспортники расширили объявленную накануне весеннюю акцию.
Транспортники расширили объявленную накануне весеннюю акцию.
Южноуральские транспортники запустили новую социальную акцию для пассажиров междугородних автобусов — теперь с 50-процентной скидкой можно ездить не только из Челябинска в Магнитогорск и обратно, но еще и из Магнитогорска в Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Акция «Проезд со скидкой 50%» распространяется на маршрут № 912 (через Челябинск) и № 928 (через Миасс) «Магнитогорск — Екатеринбург».
«После того как была объявлена такая акция по Магнитогорску, люди действительно начали заранее планировать свои поездки и экономить деньги. Да и сами перевозчики положительно отнеслись к данной акции», — говорит директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.
В ведомстве напоминают, что количество мест по льготной цене ограничено. Расписание движения транспортных средств можно узнать по телефону