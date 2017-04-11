Проезд из Магнитки в Екатеринбург подешевел на 50%

Южноуральские транспортники запустили новую социальную акцию для пассажиров междугородних автобусов — теперь с 50-процентной скидкой можно ездить не только из Челябинска в Магнитогорск и обратно, но еще и из Магнитогорска в Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция «Проезд со скидкой 50%» распространяется на маршрут № 912 (через Челябинск) и № 928 (через Миасс) «Магнитогорск — Екатеринбург».

«После того как была объявлена такая акция по Магнитогорску, люди действительно начали заранее планировать свои поездки и экономить деньги. Да и сами перевозчики положительно отнеслись к данной акции», — говорит директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.