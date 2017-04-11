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10:45 (мск), источник: dostup1.ru

Проезд из Магнитки в Екатеринбург подешевел на 50%

Транспортники расширили объявленную накануне весеннюю акцию.

Южноуральские транспортники запустили новую социальную акцию для пассажиров междугородних автобусов — теперь с 50-процентной скидкой можно ездить не только из Челябинска в Магнитогорск и обратно, но еще и из Магнитогорска в Екатеринбург, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Акция «Проезд со скидкой 50%» распространяется на маршрут № 912 (через Челябинск) и № 928 (через Миасс) «Магнитогорск — Екатеринбург».

«После того как была объявлена такая акция по Магнитогорску, люди действительно начали заранее планировать свои поездки и экономить деньги. Да и сами перевозчики положительно отнеслись к данной акции», — говорит директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.

В ведомстве напоминают, что количество мест по льготной цене ограничено. Расписание движения транспортных средств можно узнать по телефону +7 (351) 778−62−42 и на сайте av74.ru.

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