В Кировском районе отремонтируют 20 дорожных участков

В Кировском районе по обращениям жителей составлен список дорог частного сектора, где в этом году будет проведен ремонт.



По информации администрации Перми, площадь ремонтируемых дорог составит 43,4 тысячи кв. метров. Так, работы пройдут на 17 объектах в Кировском поселке и Налимихе. Это улицы Яринская, Прудовая, Изумрудная, Башкирская и так далее, а также на трех объектах в микрорайонах Новые Водники и Водники, в том числе на улице Водников, по которой поступали многочисленные жалобы жителей.



Работы планируют завершить до начала июля 2017 года.