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10:43 (мск), источник: Новости Перми

В Кировском районе отремонтируют 20 дорожных участков

Работы будут проведены в частном секторе. Среди запланированных объектов улицы Яринская, Прудовая, Изумрудная, Башкирская.

В Кировском районе по обращениям жителей составлен список дорог частного сектора, где в этом году будет проведен ремонт.

По информации администрации Перми, площадь ремонтируемых дорог составит 43,4 тысячи кв. метров. Так, работы пройдут на 17 объектах в Кировском поселке и Налимихе. Это улицы Яринская, Прудовая, Изумрудная, Башкирская и так далее, а также на трех объектах в микрорайонах Новые Водники и Водники, в том числе на улице Водников, по которой поступали многочисленные жалобы жителей.

Работы планируют завершить до начала июля 2017 года.

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