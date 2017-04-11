Ельцин-центр погасит крупный долг перед областью

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который сегодня отчитался перед депутатами Законодательного собрания и ответил на вопросы, заявил, что Ельцин-центр погасит долг перед областью в 2,5 миллиарда рублей, сообщает 11 апреля корреспондент «АиФ-Урал».

Вопрос главе региона задал лидер КПРФ Александр Ивачев.

«Что касается долга Ельцин-центра перед бюджетом, то он остается, но будет отдан, — сказал Куйвашев.

Также губернатор затронул тему негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова в адрес Ельцин-центра.

«У Никиты Сергеевича есть свое мнение относительно Ельцин-центра, он сказал: «Зато какую я вам рекламу сделал!», — заявил глава региона.

«Президентский центр» был построен за 7 миллиардов рублей, из которых в него был вложен кредит от Свердловской области в 2,5 миллиарда. Изначально он должен был быть возвращен до 2015 года, но по приближении срока начались переговоры между Ельцин-центром и правительством области, чтобы выплаты растянуть. Долг до сих пор не погашен.