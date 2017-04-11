Ельцин-центр погасит крупный долг перед областью
Гарантии, что деньги вернут, дал губернатор Евгений Куйвашев.
Гарантии, что деньги вернут, дал губернатор Евгений Куйвашев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который сегодня отчитался перед депутатами Законодательного собрания и ответил на вопросы, заявил, что
Вопрос главе региона задал лидер КПРФ Александр Ивачев.
«Что касается долга
Также губернатор затронул тему негативных высказываний режиссера Никиты Михалкова в адрес
«У Никиты Сергеевича есть свое мнение относительно
«Президентский центр» был построен за 7 миллиардов рублей, из которых в него был вложен кредит от Свердловской области в 2,5 миллиарда. Изначально он должен был быть возвращен до 2015 года, но по приближении срока начались переговоры между
Режиссер Никита Михалков за последнее время несколько раз выступал с критикой в адрес