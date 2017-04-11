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10:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Новосибирской области начались пасхальные ярмарки

НОВОСИБИРСК, 11 апреля, РИА ФедералПресс. Пасхальные ярмарки пройдут в крупных городах Новосибирской области. Цены там будут существеннее ниже рыночных. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Цены на ярмарках, приуроченных к пасхальных праздникам, обычно ниже рыночных на 15 — 20%. Жители региона смогут купить молочную, мясную, хлебобулочную продукцию, а также яйца, мясо птицы, картофель и овощи по цена новосибирских производителей.

Ярмарки пройдут в Краснообске, Барабинске и на четырех площадках Новосибирска — ТЦ «Магеллан», ТЦ «Континент», ДК имени В. П. Чкалова и на Челюскинцев, 21. Также 29 апреля пройдет оптово-розничная универсальная ярмарка «Искитимская». На ней представят продукцию более 200 предприятий из 8 районов Новосибирской области. На ярмарке можно будет купить продовольственные и промышленные товары по оптовым ценам.

«Организация ярмарок и расширенных продаж является действенным рычагом для обеспечения населения продукцией по низким ценам и насыщения потребительского рынка товарами местных товаропроизводителей. В ежедневном режиме работают три социальные ярмарки (областная социальная ярмарка и 2 городские социальные продовольственные ярмарки). На ярмарках организовано более 120 торговых отделов для реализации жителям продуктов питания по ценам на 15−25% ниже средних розничных цен, сложившихся на территории Новосибирской области», — отметили в ведомстве.

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