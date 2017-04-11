В Пермском крае подорожали картофель, лук и помидоры

Минимальный набор продуктов в Пермском крае стал дороже. В марте этого года на 18% подорожал картофель. В среднем килограмм сейчас стоит около 24 рублей. Второе место занял лук — он стал дороже на 16,5%, третье — помидоры, они прибавили 7% к февральским ценам. На 2,7% больше придётся платить за морковь. Бананы стали дороже на 9,9%. На 1,8% по сравнением с февралём стало дороже сливочное масло. Килограмм теперь стоит в среднем около 490 рублей. Молоко подорожало на 1,2%, в марте его покупали в среднем за 46 рублей за литр.

Однако немало и продуктов, которые в марте стали дешевле. Среди них огурцы (-11,2%), апельсины (-5,6%), свёкла (-3,9%) и лимоны (-2,4%). На 2,2% подешевели яйца — в марте десяток стоил около 60 руб. На 2,9% дешевле стали сахар и рис. Они стоили 43 рублей и 62 рублей за килограмм соответственно.

Стоимость минимального набора продуктов в Пермском крае с начала года выросла на 100 рублей — до 36 72,5 рублей на человека, подсчитали в Пермьстате.