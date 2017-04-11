Самые злостные неплательщики за свет живут в Светлогорском районе
«Янтарьэнергосбыт» составил рейтинг населенных пунктов, где живут самые злостные неплательщики за электроэнергию.
«Янтарьэнергосбыт» составил рейтинг населенных пунктов, где живут самые злостные неплательщики за электроэнергию.
При формировании рейтинга учитывалась задолженность за потреблённую электроэнергию на один лицевой счет на начало апреля 2017 года, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в
Так, на первом месте оказался поселок Круглово Светлогорского района. В среднем долг каждой семьи за свет здесь составляет 71 тыс 300 рублей. В 2,5 раза меньше задолженность на одного потребителя в п. Козловка Гурьевского района. Тем не менее, здесь 28 жителей должны в среднем по 28,5 тыс рублей, «что сравнимо со средней зарплатой жителя регионального центра», — отметили в
«ОАО “Янтарьэнергосбыт” призывает руководителей муниципальных образований обратить внимание на неплатежи жителей вверенного им района, — отметили в компании. — Энергопоставщик готов учесть жизненную ситуацию должников и пойти им навстречу, заключив соглашение о реструктуризации. В противном случае, их ждут все меры взыскания задолженности, предусмотренные законом — отключение электричества, судебные разбирательства, а также ограничение выезда за пределы РФ и списание до 50% пенсии или зарплаты в счёт погашения задолженности».
Напомним, на начало апреля просроченная задолженность жителей области превысила отметку в 500 млн рублей.