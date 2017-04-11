Самые злостные неплательщики за свет живут в Светлогорском районе

При формировании рейтинга учитывалась задолженность за потреблённую электроэнергию на один лицевой счет на начало апреля 2017 года, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в пресс-службе компании во вторник.

Так, на первом месте оказался поселок Круглово Светлогорского района. В среднем долг каждой семьи за свет здесь составляет 71 тыс 300 рублей. В 2,5 раза меньше задолженность на одного потребителя в п. Козловка Гурьевского района. Тем не менее, здесь 28 жителей должны в среднем по 28,5 тыс рублей, «что сравнимо со средней зарплатой жителя регионального центра», — отметили в пресс-службе. На третьей строчке с задолженностью в 25 тыс 600 рублей на семью — поселок Шматовка Озёрского района.

«ОАО “Янтарьэнергосбыт” призывает руководителей муниципальных образований обратить внимание на неплатежи жителей вверенного им района, — отметили в компании. — Энергопоставщик готов учесть жизненную ситуацию должников и пойти им навстречу, заключив соглашение о реструктуризации. В противном случае, их ждут все меры взыскания задолженности, предусмотренные законом — отключение электричества, судебные разбирательства, а также ограничение выезда за пределы РФ и списание до 50% пенсии или зарплаты в счёт погашения задолженности».

Напомним, на начало апреля просроченная задолженность жителей области превысила отметку в 500 млн рублей.