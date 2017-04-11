Суд признал Татфондбанк банкротом

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Арбитражный суд Татарстана признал казанский Татфондбанк банкротом, открыв в его отношении процедуру конкурсного производства, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. Суд определил срок конкурсного производства — один год. Иск был подан Центральным банком РФ.

Представитель ЦБ Дмитрий Малиновский сообщил в ходе заседания, что общая стоимость имущества и активов банка оценивается временной администрацией на дату отзыва лицензии (3 марта) в 71,393 млрд рублей, обязательства банка составляли 189,74 млрд рублей.

«В заключении временной администрации обоснованно сделан вывод о недостаточности стоимости имущества и активов для исполнения его обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей. Недостаток имущества для исполнения его обязательств на дату отзыва лицензии составил 118,347 млрд рублей. Таким образом, заключение временной администрации подтвердило наличие у Татфондбанка таких признаков несостоятельности и банкротства как недостаточность стоимости имущества (активов) кредитной организации для исполнения его обязательств перед кредиторами на дату отзыва лицензии», — сообщил Малиновский.

Выводы временной администрации подтвердил Банк России.

Представитель временной администрации Татфондбанка сообщил, что среди обязательств банка задолженность перед ЦБ — 3 млрд рублей, другими кредитными организациями — 27 млрд рублей, средства клиентов — 109,6 млрд рублей, в том числе задолженность перед юридическими лицами — 37 млрд рублей, агентством по страхованию вкладов — 52,5 млрд рублей и перед физическими лицами — 20,2 млрд рублей, а также выпущены долговые обязательства на 16 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта.

По оценке ЦБ, «дыра» в капитале Татфондбанка оценивалась в 97 млрд рублей. Проблемы банка связаны с кэптивной бизнес-моделью банка, ориентированной на кредитование конечных собственников. ЦБ заявил, что порядка 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находятся в состоянии банкротства.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».