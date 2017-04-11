В Красноярске объявлен аукцион на застройку ул. Ады Лебедевой
Торги состоятся 15 мая.
Торги состоятся 15 мая.
Мэрия объявила торги на право реализации проекта развития застроенной территории около моста через Качу по ул. Вейнбаума, в квартале ул. Ады Лебедевой — Перенсона — Коммунистической — Вейнбаума.
Сейчас на территории площадью 5,5 тыс. кв.м. находится барак, в котором проживает 13 семей, а также 5 индивидуальных домов. Расселить семьи в течение 4-х лет с даты заключения договора входит в обязанность инвестора.
Общий срок реализации проекта составляет 7 лет. Однако, если переселение граждан пройдет без судебных разбирательств, то этот период может сократиться, отмечают в мэрии.
На освобожденном земельном участке инвестор сможет построить многоквартирный жилой дом с подземной парковкой в расчете 1 машиноместо на квартиру. При этом площадка находится в охранной зоне объекта культурного наследия местного значения (жилой дом по ул. А. Лебедевой, 48/1), что предусматривает ограничения этажности будущего дома — не более 9-ти этажей (примерно 159 квартир).
Начальная стоимость права заключения договора РЗТ — 2,1 млн рублей. Кроме того, расселение граждан инвестору предположительно обойдется в 35 млн рублей.
Торги состоятся 15 мая. Заявки принимаются до 10 мая.
Следует отметить, что это первый в этом году аукцион в рамках развития застроенных территорий. На торги готовятся еще 16 площадок, в том числе по ул. Кутузова, решение по которой принято в марте. На данных территориях расположено 64 ветхих многоквартирных жилых дома и проживают 630 семей. Ориентировочные затраты на расселение — 1,5 млрд. руб.