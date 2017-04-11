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11:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске объявлен аукцион на застройку ул. Ады Лебедевой

Торги состоятся 15 мая.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия объявила торги на право реализации проекта развития застроенной территории около моста через Качу по ул. Вейнбаума, в квартале ул. Ады Лебедевой — Перенсона — Коммунистической — Вейнбаума.

Сейчас на территории площадью 5,5 тыс. кв.м. находится барак, в котором проживает 13 семей, а также 5 индивидуальных домов. Расселить семьи в течение 4-х лет с даты заключения договора входит в обязанность инвестора.

Общий срок реализации проекта составляет 7 лет. Однако, если переселение граждан пройдет без судебных разбирательств, то этот период может сократиться, отмечают в мэрии.

На освобожденном земельном участке инвестор сможет построить многоквартирный жилой дом с подземной парковкой в расчете 1 машиноместо на квартиру. При этом площадка находится в охранной зоне объекта культурного наследия местного значения (жилой дом по ул. А. Лебедевой, 48/1), что предусматривает ограничения этажности будущего дома — не более 9-ти этажей (примерно 159 квартир).

Начальная стоимость права заключения договора РЗТ — 2,1 млн рублей. Кроме того, расселение граждан инвестору предположительно обойдется в 35 млн рублей.

Торги состоятся 15 мая. Заявки принимаются до 10 мая.

Следует отметить, что это первый в этом году аукцион в рамках развития застроенных территорий. На торги готовятся еще 16 площадок, в том числе по ул. Кутузова, решение по которой принято в марте. На данных территориях расположено 64 ветхих многоквартирных жилых дома и проживают 630 семей. Ориентировочные затраты на расселение — 1,5 млрд. руб.

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