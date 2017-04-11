В Екатеринбурге снесли незаконный павильон микрозаймов на Уралмаше

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, владелец организации, осуществляющей микрозаймы населению, не согласовал с администрацией города месторасположение павильона на улице Кузнецова. Суд постановил освободить земельный участок путем выноса нестационарного объекта, возведенного близ трамвайной остановки «ДК Лаврова».

«Организация не торопилась добровольно выполнять решение суда. Когда по указанному адресу прибыли судебные приставы Орджоникдзевского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области для совершения меры принудительного исполнения, им никто не стал препятствовать. Сотрудники организации микрозаймов покинули свои рабочие места, захватив с собой офисную мебель, компьютеры, кулер и сейфы для денег», — рассказали в ведомстве.

В итоге земельный участок был освобожден, а незаконная постройка разобрана.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Эльмаше в Екатеринбурге разобрали незаконную закусочную с тандыром.