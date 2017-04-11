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11:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге возобновляют ремонт «Россельбана»

В уральской столице возобновляют масштабный ремонт Кольцовского тракта, который начали в августе прошлого года.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По сообщению управления автомобильных дорог Свердловской области, в этом году планируется полностью завершить работы на автодороге. Будет отремонтировано покрытие автодороги и двух путепроводов (на транспортных развязках с ЕКАД и с улицей Бахчиванджи). Кроме того, на всем протяжении тракта запланирован ремонт освещения, железобетонного парапетного ограждения, а также антикоррозийная обработка надземных пешеходных переходов и восстановление шумозащитных экранов.

Утверждены схемы временного перекрытия движения: с 12 апреля по 20 мая будет ограничено движение с 11 по девятый км автодороги — закрыты полосы, ведущие в сторону центра Екатеринбурга. В этот же период на развязке с ЕКАД будет закрыт съезд на тюменское направление со стороны аэропорта, а также перекрыто движение по путепроводу в сторону «Кольцово».

Следующие перекрытия запланированы с 20 мая по 30 июня. В этот период будет ограничено движение на участке с девятого по 11 км — закрыты полосы, ведущие в сторону поселка. Одновременно с этим на транспортной развязке с ЕКАД будет перекрыто движение по путепроводу в сторону центра города, а также закрыт съезд с челябинского направления в сторону аэропорта.

Очередной этап ремонтных работ начнётся в середине июля — после окончания международной выставки «ИННОПРОМ-2017». В этот период дорожники отремонтируют участок от съезда к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до транспортной развязки с ЕКАД.

В последнюю очередь будет отремонтирован участок с пятого по седьмой км автодороги (прямое и обратное направление). Одновременно будут перекрыты все съезды на транспортной развязке с микрорайонами Химмаш и Птицефабрика. Период ремонтных работ будет уточнен в зависимости от погодных условий. Полностью ремонтные работы на автодороге подрядчик должен завершить к октябрю 2017 года.

В Управлении автодорог уточняют, что на время закрытия движения по отдельным участкам Кольцовского тракта транспорт будет перенаправляться по встречной полосе, где будет организовано двустороннее движение.

Напомним, что тендер на проведение работ на автодороге «Екатеринбург — Кольцово» состоялся в конце июля 2016 года. По итогам аукциона Управлением автодорог был заключен контракт с трестом «Уралтрансспецстрой» на ремонт 11 км автодороги, в том числе двух путепроводов. Стоимость работ по контакту составила 635,4 млн руб.

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