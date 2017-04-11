В Омске посадят деревья-магниты для благ города

Каждый желающий сможет записать свое пожелание и прикрепить его к саженцу.

«Каждое дерево будет посажено с особым пожеланием для города Омска. Пожелания пишутся на пергаменте и закапываются вместе с корнями при посадке. Такое дерево будет работать как магнит и притягивать в Омск различные блага», — объясняют организаторы суть акции.

Высадка деревьев с желаниями будет проходить 6 мая с 11:00. Предварять ее будет сбор макулатуры для обмена на саженцы из кедрового питомника. В ходе самого мероприятия будут проходить народные игры и хороводы.