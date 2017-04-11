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11:34 (мск), источник: Фонтанка

Смольный поддержал корректировки в городской бюджет

Правительство Петербурга сегодня поддержало изменения в бюджет на 2017 год. Адресную инвестиционную программу Северной столицы сократят на 3,3 млрд рублей.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Корректировку бюджета 11 апреля рассмотрели на заседании городского правительства. Об изменениях рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, сокращение АИП связано с особенностями проведения конкурсных процедур и перераспределением средств. Более 2 млрд потеряет программа развития транспортной инфраструктуры. При этом по ряду объектов финансирование, напротив, предлагается, увеличить: это строительство Финляндской улицы от Советского переулка до Софийской улицы, продолжение Софийской улицы и реконструкция Песочной набережной. Кроме того, дополнительные средства предусмотрены на строительство второй очереди Фрунзенского радиуса метро.

В целом расходы и доходы бюджета вырастают равномерно на 3,9 млрд рублей, достигая, соответственно 487,8 млрд и 557,7 млрд рублей. Дефицит остается прежним — 69,8 рублей.

Как отметил Алексей Корабельников, есть возможность провести закон через Законодательное собрание уже к 24 мая, т.е. на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Это позволит оперативнее начать конкурсные процедуры.

Ранее «Фонтанка» писала о том, за счет чего растут расходы и доходы казны в 2017 году. В частности, дополнительные средства бюджет получит за счет перевыполнения сборов по НДФЛ, увеличения доходов от депозитов и поступлений от акцизов на алкоголь. 2,7 млрд из образовавшихся доходов предполагается направить на соцподдержку граждан; 1,4 млрд — на обеспечение жителей доступным жильем и ЖКУ, 1,3 млрд рублей — на здравоохранение.

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