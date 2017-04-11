Смольный поддержал корректировки в городской бюджет
Правительство Петербурга сегодня поддержало изменения в бюджет на 2017 год. Адресную инвестиционную программу Северной столицы сократят на 3,3 млрд рублей.
Правительство Петербурга сегодня поддержало изменения в бюджет на 2017 год. Адресную инвестиционную программу Северной столицы сократят на 3,3 млрд рублей.
Корректировку бюджета 11 апреля рассмотрели на заседании городского правительства. Об изменениях рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, сокращение АИП связано с особенностями проведения конкурсных процедур и перераспределением средств. Более 2 млрд потеряет программа развития транспортной инфраструктуры. При этом по ряду объектов финансирование, напротив, предлагается, увеличить: это строительство Финляндской улицы от Советского переулка до Софийской улицы, продолжение Софийской улицы и реконструкция Песочной набережной. Кроме того, дополнительные средства предусмотрены на строительство второй очереди Фрунзенского радиуса метро.
В целом расходы и доходы бюджета вырастают равномерно на 3,9 млрд рублей, достигая, соответственно 487,8 млрд и 557,7 млрд рублей. Дефицит остается прежним — 69,8 рублей.
Как отметил Алексей Корабельников, есть возможность провести закон через Законодательное собрание уже к 24 мая, т.е. на 2 недели раньше, чем в прошлом году. Это позволит оперативнее начать конкурсные процедуры.
Ранее «Фонтанка» писала о том, за счет чего растут расходы и доходы казны в 2017 году. В частности, дополнительные средства бюджет получит за счет перевыполнения сборов по НДФЛ, увеличения доходов от депозитов и поступлений от акцизов на алкоголь. 2,7 млрд из образовавшихся доходов предполагается направить на соцподдержку граждан; 1,4 млрд — на обеспечение жителей доступным жильем и ЖКУ, 1,3 млрд рублей — на здравоохранение.