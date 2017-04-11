У ведомств не сошлись данные по долгам перед рабочими космодрома «Восточный»

На совещании по вопросам задолженности по зарплате в правительстве области выяснилось несовпадение между данными, которые предоставил Дальспецстрой управлению занятости, и теми, которыми располагает прокуратура.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Государственная инспекция труда и прокуратура Амурской области намерены к 20 апреля уточнить численность работников космодрома «Восточный», перед которыми образовалась задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным, предоставленным Дальспецстроем, задолженность составила 204,8 млн рублей в отношении более 3,7 тыс. человек.

«Мы же знаем, что такого количества людей нет на стройке?» — выразил сомнение губернатор Александр Козлов, услышав отчет в ходе совещания.

Тем временем, как заявила руководитель управления занятости населения Елена Дуленова, слова которой приводятся в сообщении, «прокуратура вместе с гострудинспекцией начали проводить проверку, чтобы разобраться и уточнить, какова все-таки численность работников Дальспецстроя на территории Амурской области и какая перед ними задолженность».

По информации областной прокуратуры, реальная задолженность Дальспецстроя составляет 102,4 млн рублей перед 1,9 тыс. работниками, которые трудятся непосредственно на строительстве космодрома «Восточный». Остальные, попавшие в отчеты управления занятости, могут оказаться сотрудниками, задействованными на других объектах Дальспецстроя.