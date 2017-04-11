Вогнали в краску: маркий автобус «Пять звезд» возмутил хабаровских пассажиров

Хабаровск, 11 апреля, AmurMedia.

Пассажирский автобус, принадлежащий компании «Пять звезд», хабаровские пассажиры снова взяли на заметку. По словам очевидцев, на днях известный в городе перевозчик вышел на линию с только что выкрашенным салоном. Несмотря на предупреждающую записку в салоне, многим горожанам уберечь одежду все-таки не удалось, сообщает корр. ИА AmurMedia.

На этот раз «отличился» автобус компании, курсирующий по маршруту № 40. Как утверждают очевидцы, предупреждающая вывеска в салоне имелась, однако понять смысл импровизированного объявления смог бы далеко не каждый. Однако наличие вывески перевозчика вовсе не оправдывает, сошлись во мнении возмущенные пассажиры. В переполненном автобусы, особенно в час пик, не до вывесок и аккуратности.

Следует отметить, что так называемый «красочный» транспорт — далеко не единственная причина народного гнева. От глаз внимательных горожан не укрылась также неисправная задняя дверь приметного, «пятизвездочного» автобуса, курсирующего по маршруту № 56.

«У автобуса задняя дверь произвольно открывается на ходу! И водитель, и кондуктор знают об этом! Но предупреждать пассажиров об этом не считают нужным! Такое в час пик — это ужас!» — пожаловалась хабаровчанка Ирина Сегова.

При этом многие завсегдатаи Сети грешат на именно московские автобусы, которыми не так давно пополнился автопарк компании. По их мнению, с приходом в город столичного транспорта случаев недобросовестного обслуживания пассажиров стало в разы больше.

«Эти московские автобусы прямо “радуют”: то дымят, то с битыми стеклами ездят, то со свеже выкрашенными стенами, то двери сами по себе открываются. Интересно, что будет дальше? А “корейцы” ездят десятилетями и проблем не знают», — высказал свое мнение неравнодушный хабаровчанин.

Однако, руководство известной компании убеждает в обратном.