Новосибирским аграриям выделено 1,3 млрд рублей на весенне-полевые работы
Губернатор Новосибирской области подписал постановление о мероприятиях в ходе
Губернатор Новосибирской области подписал постановление о мероприятиях в ходе
Кроме того, областному министерству сельского хозяйства поручено до 28 апреля 2017 года направить из регионального бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 1,3 млрд рублей, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, — 726,8 млн рублей.
Координацией
Главам территорий рекомендовано принять правовые акты об организации