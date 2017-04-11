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11:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирским аграриям выделено 1,3 млрд рублей на весенне-полевые работы

Губернатор Новосибирской области подписал постановление о мероприятиях в ходе весенне-полевых работ.

Кроме того, областному министерству сельского хозяйства поручено до 28 апреля 2017 года направить из регионального бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 1,3 млрд рублей, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, — 726,8 млн рублей.

Координацией весенне-полевых работ в муниципальных районах Новосибирской области займется межведомственная комиссия во главе с министром сельского хозяйства региона Василием Пронькиным.

Главам территорий рекомендовано принять правовые акты об организации весенне-полевых работ с учетом структуры посевных площадей и создать координационные органы для оперативного решения вопросов, связанных с поставкой горюче-смазочных материалов, семян и посадочного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений.

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