Новосибирским аграриям выделено 1,3 млрд рублей на весенне-полевые работы

Кроме того, областному министерству сельского хозяйства поручено до 28 апреля 2017 года направить из регионального бюджета на государственную поддержку сельскохозяйственного производства 1,3 млрд рублей, в том числе средства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, — 726,8 млн рублей.

Координацией весенне-полевых работ в муниципальных районах Новосибирской области займется межведомственная комиссия во главе с министром сельского хозяйства региона Василием Пронькиным.