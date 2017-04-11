Антимонопольная служба приостановила конкурс по челябинской свалке

Конкурс по инженерным изысканиям городской свалки приостановлен, сообщают в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Вчера, 10 апреля, в антимонопольную службу от ООО «Земля», участника закупки на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации городской свалки, поступила жалоба на действия заказчика, уполномоченного органа и конкурсной комиссии конкурса.

Компания в своей жалобе указывает на трудности при предоставлении в качестве подтверждения своей квалификации выполненных контрактов по аналогичным работам на сумму не менее 8,4 млн рублей.

Кроме того, ООО «Земля» считает, что победителем конкурса ООО «ДонПроект» конкурсной комиссии была представлена недостоверная информация в качестве подтверждения выполненных ранее аналогичных работ.

Жалоба будет рассмотрена на заседании комиссии 14 апреля.