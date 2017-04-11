В Омске, едва сошел снег, стали укладывать горячий асфальт

Мэрия Омска начала укладывать горячий асфальт на дорогах города, едва сошел снег.

Так, в течение 10 апреля специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заасфальтировали 1250 квадратных метров дорожного покрытия на дорогах по улицам Семиреченская, Конева, 6-я Станционная, 1-й Красной Звезды, Петра Осминина, Энергетиков, Светлая, Малунцева, в поселке Большие Поля и на других объектах.

Еще 150 квадратных метров автодорог приведено в порядок с помощью щебня.

В департаменте городского хозяйства мэрии уже подвели первые итоги, отметив, что в аварийно-восстановительном режиме отремонтированы 22 400 квадратных метров дорог.

О дальнейших темпах ремонта магистралей пока не известно. Однако начавшееся подтопление города может внести свои коррективы в планы мэрии.