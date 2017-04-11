Зарплату на карты «Мир» могут получать все новосибирцы

Среди этих кредитных организаций — 20 банков и филиалов, они обслуживают счета работников бюджетной сферы и получателей социальных выплат. В целом же доля зарегистрированных в Новосибирской области банков, которые являются участниками «Мира», сейчас достигает 90%. По состоянию на пятое апреля, воспользоваться картой «Мир» можно в 2,9 тыс. банкоматов и 18,5 тыс. терминалов области.

— Теперь к совместной работе необходимо подключаться бюджетным организациям. Важно начинать работу по замене карт международных платежных систем на национальные карты уже сейчас, тем более что банки такую возможность предоставляют, — рассказала VN.ru и.о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В настоящее время новосибирцы пользуются в основном иностранными платежными системами — прежде всего, американскими Visa и MasterCard. Однако темпы распространения карт «Мир» постоянно растут.

За три месяца 2017 года владельцами таких карт стали в три раза больше жителей Новосибирской области, чем за весь прошлый год. Сейчас на руках у новосибирцев находится 40 тысяч карт «Мир».

Успешному распространению способствует господдержка «Мира». Половина выданных карт используется для получения пенсий и зарплат бюджетниками. С первого июля все выходящие на пенсию новосибирцы и новички в бюджетных организациях будут обеспечиваться исключительно картами «Мир». У нынешних бюджетников замена действующих карт Visa и MasterCard на «Мир» произойдет в течение года. Пенсионеры смогут дождаться окончания срока действия тех карт, которые есть у них на руках. Полностью процесс будет завершен к первому июля 2020 года.

Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года, и за следующие 12 месяцев на территории Новосибирской области банки эмитировали 10,3 тыс. российских платежных карт. В январе 2017 года новосибирцы восемь тысяч раз воспользовались карточкой при совершении покупок. По этим показателям наш регион вошел в десятку лидеров.