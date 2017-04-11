Зарплату на карты «Мир» могут получать все новосибирцы
Все банки, обслуживающие зарплатные карты новосибирцев, стали участниками российской платежной системы «Мир», сообщают участники проекта.
Все банки, обслуживающие зарплатные карты новосибирцев, стали участниками российской платежной системы «Мир», сообщают участники проекта.
Среди этих кредитных организаций — 20 банков и филиалов, они обслуживают счета работников бюджетной сферы и получателей социальных выплат. В целом же доля зарегистрированных в Новосибирской области банков, которые являются участниками «Мира», сейчас достигает 90%. По состоянию на пятое апреля, воспользоваться картой «Мир» можно в 2,9 тыс. банкоматов и 18,5 тыс. терминалов области.
— Теперь к совместной работе необходимо подключаться бюджетным организациям. Важно начинать работу по замене карт международных платежных систем на национальные карты уже сейчас, тем более что банки такую возможность предоставляют, — рассказала VN.ru и.о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
В настоящее время новосибирцы пользуются в основном иностранными платежными системами — прежде всего, американскими Visa и MasterCard. Однако темпы распространения карт «Мир» постоянно растут.
За три месяца 2017 года владельцами таких карт стали в три раза больше жителей Новосибирской области, чем за весь прошлый год. Сейчас на руках у новосибирцев находится 40 тысяч карт «Мир».
Успешному распространению способствует господдержка «Мира». Половина выданных карт используется для получения пенсий и зарплат бюджетниками. С первого июля все выходящие на пенсию новосибирцы и новички в бюджетных организациях будут обеспечиваться исключительно картами «Мир». У нынешних бюджетников замена действующих карт Visa и MasterCard на «Мир» произойдет в течение года. Пенсионеры смогут дождаться окончания срока действия тех карт, которые есть у них на руках. Полностью процесс будет завершен к первому июля 2020 года.
Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года, и за следующие 12 месяцев на территории Новосибирской области банки эмитировали 10,3 тыс. российских платежных карт. В январе 2017 года новосибирцы восемь тысяч раз воспользовались карточкой при совершении покупок. По этим показателям наш регион вошел в десятку лидеров.