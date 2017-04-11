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11:22 (мск), источник: РИА Крым

В I квартале 2017 года крымчане уплатили 23 млрд рублей налогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Налоговые органы Республики Крым обеспечили поступление более 23 млрд рублей доходов в бюджетную систему страны. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по РК.

Источник: РИА "Новости"

Из них в консолидированный бюджет Республики поступило более 17 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Более чем двукратный рост налоговых поступлений руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев пояснил единовременным целевым финансированием из федерального бюджета на реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Республики Крым. Но даже без этих дополнительных средств темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым составил почти 120%. Рост отмечается по большинству налоговых платежей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, наблюдается прирост по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрирование которых налоговики осуществляют с 1 января 2017 года: за первый квартал в государственные внебюджетные фонды поступило более 7 млрд рублей доходов, что на 483 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Темп роста составил 107%. Наибольшая сумма поступлений приходится на обязательное пенсионное страхование — почти 5,5 млрд рублей на страховые взносы и на обязательное медицинское страхование работающего населения — 1,1 млрд рублей», — пояснили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в первом квартале 2017 года поступило около 700 млн рублей.

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