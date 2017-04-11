В I квартале 2017 года крымчане уплатили 23 млрд рублей налогов

Из них в консолидированный бюджет Республики поступило более 17 млрд рублей, что на 10 млрд рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Более чем двукратный рост налоговых поступлений руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев пояснил единовременным целевым финансированием из федерального бюджета на реализацию крупных инвестиционных проектов на территории Республики Крым. Но даже без этих дополнительных средств темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым составил почти 120%. Рост отмечается по большинству налоговых платежей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, наблюдается прирост по страховым взносам на обязательное социальное страхование, администрирование которых налоговики осуществляют с 1 января 2017 года: за первый квартал в государственные внебюджетные фонды поступило более 7 млрд рублей доходов, что на 483 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.