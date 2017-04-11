В Прикамье стали реже подделывать банкноты

Среди выявленных фальшивок доля банкнот номиналом 5000 рублей составляет 53 процента, номиналом 1000 рублей — 43. В последние несколько лет этот показатель неуклонно снижается, чему в немалой степени способствовал выпуск в обращение в 2010—2011 годах новых модифицированных банкнот Банка России номиналом 500, 1000 и 5000 рублей с модернизированным комплексом защитных признаков. На сегодняшний день фиксируются единичные случаи выявления поддельных купюр модификации 2010 года.

В прошлом году выявлено также четыре банкноты номиналом 100 и одна — номиналом 50 долларов США. Банк России напоминает о бдительности при обращении с денежной наличностью: следует проверять не менее трех защитных признаков, особенно на пятитысячных банкнотах образца 1997 года и банкнотах достоинством 1000 рублей модификации 2004 года — они подделываются чаще остальных. Отличить их от более защищенных денежных знаков модификации 2010 года можно по цвету герба города — его изображение при наклоне купюры меняет свой цвет с малинового на золотисто-зеленый.

Подлинные банкноты отпечатаны на высококачественной бумаге повышенной прочности, имеющей характерный хруст. Все денежные билеты имеют локальные водяные знаки с четким изображением, хорошо видимым на просвет. В бумагу включены защитная нить и защитные волокна нескольких цветов. На банкноты номиналом 100 рублей и выше нанесена микроперфорация: если посмотреть на купюру против источника света, можно увидеть изображение номинала, сформированное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий. Кроме того, на денежных знаках присутствует микротекст — напечатанные буквы и цифры столь мелкого размера, что увидеть их можно только с помощью лупы.

Полная информация о защитных признаках банкнот опубликована на официальном сайте Банка России в разделе «Банкнота и монета». При обнаружении фальшивых банкнот гражданам следует незамедлительно обратиться в органы внутренних дел или в банки, сообщив, когда, где и от кого они были получены. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть фальшивые денежные знаки — такое деяние может быть квалифицировано как уголовное преступление.