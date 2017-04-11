В Татарстане вводят ограничение движения для большегрузов

Спикер отметил, что введение весеннего ограничения — вынужденная мера, направленная на сохранение автомобильных дорог от возможных разрушений. Ограничение вводится ежегодно, поскольку при таянии снега происходит переувлажнение грунта в насыпи. В результате снижается несущая способность конструкции дорожной одежды. Под тяжестью грузовиков она начинает интенсивнее разрушаться.

«Предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период установлены в следующих размерах: для одиночной оси — 6 тонн, двухосной тележки — 5 тонн, трехосной тележки — 4 тонны», — пояснил Артем Чукин.

Стоит отметить, что временное ограничение не распространяется на перевозку продуктов, животных, лекарств, семян, удобрений, международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, транспортные средства грузоподъемностью до 16 тонн, перевозящие топливо, а также перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.

Начальник ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов предупредил, что за нарушение весеннего запрета автомобилистам грозят штрафы в размере от 1 до 10 тысяч рублей либо лишение водительских прав сроком до шести месяцев. Для водителей — должностных лиц максимальный штраф составит до 50 тысяч рублец, для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

В прошлом году было оформлено 1022 административных протокола, поставлено на штрафстоянки около 200 транспортных средств.