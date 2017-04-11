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11:52 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси есть вакансии с заработной платой Br10 тыс. и выше

11 апреля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси на информационном портале госслужбы занятости населения появились вакансии с заработной платой Br10 тыс. и выше, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении политики занятости Министерства труда и социальной защиты.

Источник: Reuters

Так, ООО в Минске ищет директора и предлагает кандидату на эту должность зарплату Br11 561 в месяц. Несколько дней назад появилась вакансия генерального директора ООО в столице — претендент может рассчитывать на зарплату Br10 тыс.

Есть и другие вакансии с очень достойной зарплатой, причем не только в столице, но и в регионах республики. Например, ИООО в Могилеве требуется заместитель директора — готовы платить Br7 тыс. в месяц. Авиакомпания в Минске заинтересована в приеме на работу командира (пилота, летчика) воздушного судна с оплатой Br6 тыс. в месяц. Инженеру-программисту предлагается зарплата Br5,7 тыс. — квалифицированного специалиста в этой сфере ищет уже около месяца минское ООО.

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Всего в Беларуси насчитывается 1,4% вакансий с уровнем заработной платы свыше Br1065 в месяц. Причем в Гомельской области таких вакансий — 3,8% от общего количества (в первую очередь за счет предложений работы вахтовым методом для строителей), в Минске — 2,4%.

Исходя из сведений нанимателей, в республике на 10 апреля текущего года удельный вес свободных рабочих мест с зарплатой от Br966 до Br1065 составлял 0,8%, с зарплатой от Br866 до Br965 — 1,2%. Доля вакансий с зарплатой от Br766 до Br865 была 2,4%, от Br666 до Br765 — 3,3%, от Br566 до Br665 — 6,6%, от Br466 до Br565 — 14,5%, от Br366 до Br465 — 20,1%, от Br266 до Br365 — 31%. Предлагаются и возможности приработка для совместителей и тех, кто хочет трудиться неполный рабочий день. Таких вакансий насчитывалось 18,7% от общего числа свободных рабочих мест — с оплатой труда до Br265 (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством с 1 января 2017 года).

В общереспубликанском банке вакансий на начало апреля нынешнего года было 44,3 тыс. свободных рабочих мест. За год их число возросло более чем в 1,5 раза (на начало апреля 2016 года насчитывалось 29,2 тыс. вакансий). Наблюдается тенденция увеличения спроса по рабочим профессиям — до 52,6% от общего числа вакансий против 47,6% год назад.

Число состоящих на учете безработных за год уменьшилось на 18,9% и составило на 1 апреля текущего года 43,4 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился за год с 1,8 до 1 безработного на одну вакансию, а возможность условного трудоустройства возросла вдвое — с 54,6% до 102,1%. При этом в Гродненской, Минской, Могилевской, Гомельской областях и в Минске зарегистрированных безработных меньше, чем заявленных нанимателями вакансий.

Как уже сообщалось БЕЛТА, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Беларуси за март не изменился — он сохранился на уровне 1% экономически активного населения республики (на 1 апреля прошлого года этот показатель равнялся 1,2%). Зарегистрированная безработица за март нынешнего года возросла на 0,1 процентного пункта в Брестской, Витебской, Гомельской областях: как результат, на 1 апреля текущего года безработица в Витебской области равнялась 1,3%, в Брестской и Гомельской — 1,2%. В Гродненской области этот показатель за март снизился на 0,1 процентного пункта и составил 1,1% от экономически активного населения региона. В Минской и Могилевской областях зарегистрированная безработица сохранилась на уровне 1%, в Минске — 0,5%.

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