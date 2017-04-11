«Иркутсклесстрой» выплатил работникам более 1 млн рублей долгов по зарплате

ЗАО «Иркутсклесстрой» выплатило зарплату 63-м работникам за март 2017 года в размере более 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам ЗАО «Иркутсклесстрой». В ходе проверки установлено, что на предприятии по состоянию на март 2017 года имелась задолженность по выплате зарплаты перед 63-м работниками в размере более 1 млн рублей.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор Октябрьского района Иркутска возбудил в отношении генерального директора ЗАО “Иркутсклесстрой” дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, в адрес генерального директора ЗАО “Иркутсклесстрой” внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — отметили в ведомстве.

Также прокурором принесен протест на положение об оплате труда в организации, не отвечающего требованиям действующего законодательства. В настоящее время положение об оплате труда в ЗАО «Иркутсклесстрой» приведено в соответствии с нормами трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.