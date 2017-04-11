Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не сдержал слез на «Минуте славы»
Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта
В Совфеде предупредили о возможности нанесения удара США по КНДР
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутсклесстрой» выплатил работникам более 1 млн рублей долгов по зарплате

Директор предприятия привлечен к административной ответственности.

ЗАО «Иркутсклесстрой» выплатило зарплату 63-м работникам за март 2017 года в размере более 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Директор предприятия привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура Октябрьского района Иркутска провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам ЗАО «Иркутсклесстрой». В ходе проверки установлено, что на предприятии по состоянию на март 2017 года имелась задолженность по выплате зарплаты перед 63-м работниками в размере более 1 млн рублей.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор Октябрьского района Иркутска возбудил в отношении генерального директора ЗАО “Иркутсклесстрой” дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Кроме того, в адрес генерального директора ЗАО “Иркутсклесстрой” внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено», — отметили в ведомстве.

Также прокурором принесен протест на положение об оплате труда в организации, не отвечающего требованиям действующего законодательства. В настоящее время положение об оплате труда в ЗАО «Иркутсклесстрой» приведено в соответствии с нормами трудового законодательства.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Ростелеком" возместит затраты на распечатку портретов для движения "Бессмертный полк"
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Суд признал Татфондбанк банкротом
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь