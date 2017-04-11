Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Макаревич объяснил, почему не отменил концерт в день теракта
Госсекретарь США обратился к российским властям с призывом
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Чудо по имени Белла». Как Ахмадулина покоряла мужчин10 апреля Белле Ахмадулиной могло бы исполниться 80 лет
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
В ЕС признали, что Джамала обманула «Евровидение» - СМИ
Россия подготовлена к конфликту с США - СМИ
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12:16 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сумма муниципального долга Нижнего Новгорода снизилась за март 2017 года на 17%

Сумма муниципального долга Нижнего Новгорода снизилась за март 2017 года на 17,2%. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации.

Согласно информации, сумма долга за март текущего года снизилась на 17,2% — с 9,3 млрд рублей до 7,7 млрд рублей к 1 апреля 2017 года. Сумма долга складывается из кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов. Объем банковских кредитов уменьшился на 20,5% — с 7,8 млрд рублей до 6,2 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов осталась прежней — 1,5 млрд рублей.

Напомним, что 22 февраля 2017 года Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин тогда отмечал, что этими средствами планируется заместить «краткосрочные» банковские кредиты с самыми высокими процентными ставками.

Более года назад — в ноябре 2015 года — Гордума увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%. В проекте бюджета на 2016 год администрация прогнозировала рост муниципального долга до 9,1 млрд рублей к 2017 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Борис Джонсон призвал США к новым ракетным ударам по Сирии
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
СК заподозрил двух россиян в связях с «Правым сектором»
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Суд признал Татфондбанк банкротом
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
25 простых идей по обновлению интерьера кухни
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
К 2025 году россиян обещают обеспечить комнатами
Власти ужесточат расчет оплаты общедомовых нужд
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь