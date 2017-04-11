Сумма муниципального долга Нижнего Новгорода снизилась за март 2017 года на 17%

Согласно информации, сумма долга за март текущего года снизилась на 17,2% — с 9,3 млрд рублей до 7,7 млрд рублей к 1 апреля 2017 года. Сумма долга складывается из кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов. Объем банковских кредитов уменьшился на 20,5% — с 7,8 млрд рублей до 6,2 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов осталась прежней — 1,5 млрд рублей.

Напомним, что 22 февраля 2017 года Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей. Директор департамента финансов Юрий Мочалкин тогда отмечал, что этими средствами планируется заместить «краткосрочные» банковские кредиты с самыми высокими процентными ставками.

Более года назад — в ноябре 2015 года — Гордума увеличила предельный объем муниципального долга с 70% до 80%. В проекте бюджета на 2016 год администрация прогнозировала рост муниципального долга до 9,1 млрд рублей к 2017 году.