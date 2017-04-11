В Украине остановлены уже четыре ТЭС из-за дефицита антрацита
По данным ДТЭК, на складе Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля — это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в энергосистеме Украины.
По данным ДТЭК, на складе Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля — это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в энергосистеме Украины.
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Криворожская ТЭС, расположенная в Днепропетровской области, временно приостановила работу
На минувшей неделе в Украине
«Сегодня ночью остановлена ДТЭК Криворожская ТЭС.
По данным компании, на складе ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля — это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в энергосистеме Украины.
«Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110−115 долларов за тонну)… В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае» — приводит
Правительство Украины 15 февраля приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.