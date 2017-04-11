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12:06 (мск), источник: ТАСС

Свердловский губернатор пообещал переселить жителей аварийных домов региона до 1 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апреля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют переселить всех жителей из аварийного фонда региона к 1 сентября 2017 года, сообщил областной губернатор Евгений Куйвашев.

«Еще одно направление нашей работы — расселение ветхого и аварийного жилья. Начиная с 2013 года, мы уже расселили более 12 тыс. человек, ликвидировано свыше 196 тыс. кв. м аварийного жилья. До 1 сентября 2017 года весь аварийный жилой фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года и входящий в реестр, должен быть полностью расселен», — сказал Куйвашев, выступая с докладом в Заксобрании региона.

Он отметил, что в 2014—2016 годах ежегодно вводились в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилья. Всего за минувшие пять лет в Свердловской области введено в эксплуатацию более 10 млн кв. м жилья, это более 140 тыс. квартир.

Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга планирует реконструировать хрущевки и включить деревянные бараки, построенные в годы Великой Отечественной войны, в программу расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По этому вопросу власти планируют работать в индивидуальном порядке с каждым жильцом. По словам председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Гордумы, почетного строителя России Владимира Крицкого, для городов Урала и Сибири наиболее остро стоит проблема сноса двухэтажных бараков.

По данным правительства Свердловской области, около 4,4 тыс. жителей Среднего Урала в 2016 году переехали в новостройки в рамках третьего этапа областной программы переселения из аварийного жилья. На это было выделено более 2,5 млрд рублей, на которые построены 80 многоквартирных домов.

Областная программа по переселению граждан из аварийного жилья действует в Свердловской области с 2013 года и завершится в 2017 году. Планируется, что по итогам реализации программы около 16 тыс. жителей региона получат новые квартиры.

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