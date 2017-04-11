Отмена чартеров в Турцию поможет вернуть туристов в Сочи

Полученное авиакомпаниями-перевозчиками письмо подписано заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что возможная приостановка чартерных программ в Турцию грозит тем, что без отдыха могут остаться миллионы туристов, уже оплатившие туры. Таким образом, отмена чартеров создаст крайне сложную ситуацию.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что письмо, разосланное Росавиацией, носит рекомендательный характер, а не является прямым запретом или директивой.

Турецкие отели в нынешнем сезоне значительно снижают цены, чтобы упрочить свое положение на российском рынке. Министр культуры и туризма Турции заявил, что Турция в 2017 году планирует принять 5 миллионов российских туристов. Но возможное прекращение чартерного сообщения может увеличить спрос российских туристов на отечественные курорты, в том числе на Сочи.