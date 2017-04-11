Силуанов заявил о возможности выдачи кредита в $1 млрд Белоруссии
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Россия может предоставить Белоруссии кредит для обеспечения сбалансированности бюджета.
Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU — Россия может предоставить Белоруссии кредит для обеспечения сбалансированности бюджета.
«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам в Москве.
По итогам встречи с Владимиром Путиным 3 апреля Александр Лукашенко заявил, что РФ готова рефинансировать долг Белоруссии.
«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. «Президент (России — ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — добавил он.
Как пояснял «Интерфаксу»
Антикризисный фонд ЕврАзЭС одобрил первый заем Белоруссии в 2011 г. — это был 10-летний стабкредит под плавающую ставку с 3-летним льготным периодом на $3 млрд для поддержки платежного баланса. В 2015 г. АКФ ЕврАзЭС был преобразован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕСФР). В марте прошлого года ЕСФР одобрил предоставление Белоруссии бюджетозамещающего кредита на $2 млрд (10 лет, льготный период — 5 лет) на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.