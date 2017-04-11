Силуанов заявил о возможности выдачи кредита в $1 млрд Белоруссии

«Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса», — сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам в Москве.

«Я благодарю вас за то, что вы пошли нам навстречу в плане рефинансирования тех задолженностей в этом году перед Российской Федерацией», — сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге. «Президент (России — ИФ) пообещал, что в течение сегодняшнего — завтрашнего дня он отдаст соответствующие распоряжения по этому вопросу», — добавил он.

Как пояснял «Интерфаксу» вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, рефинансирование, о котором заявил Лукашенко, не связано с решением газового вопроса, речь идёт о межгосударственных кредитах и долгах по линии фонда ЕврАзЭс.

Антикризисный фонд ЕврАзЭС одобрил первый заем Белоруссии в 2011 г. — это был 10-летний стабкредит под плавающую ставку с 3-летним льготным периодом на $3 млрд для поддержки платежного баланса. В 2015 г. АКФ ЕврАзЭС был преобразован в Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕСФР). В марте прошлого года ЕСФР одобрил предоставление Белоруссии бюджетозамещающего кредита на $2 млрд (10 лет, льготный период — 5 лет) на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований.