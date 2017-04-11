Крымский завод шампанских вин «Новый свет» будет приватизирован
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Крымский завод шампанских вин «Новый свет» будет приватизирован, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Анна Анюхина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Крымский завод шампанских вин «Новый свет» будет приватизирован, сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Анна Анюхина.
«Приватизация государственного унитарного предприятия Республики Крым завод шампанских вин “Новый свет” осуществляется путем преобразования данного унитарного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого останется в государственной собственности Республики Крым. Данный способ приватизации предусмотрен федеральным законодательством», — сказала Анюхина на заседании крымского правительства.
Завод включили в перечень объектов, подлежащих приватизации на 2017 год.