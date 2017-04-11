В Воронеже за месяц снесут 3 киоска быстрого питания
Павильоны «Робин Сдобина» и «Русского аппетита» демонтируют в апреле.
Павильоны «Робин Сдобина» и «Русского аппетита» демонтируют в апреле.
Мэрия опубликовала список киосков, которые демонтируют в Воронеже за месяц, во вторник, 11 апреля. Власти в апреле запланировали демонтаж 19 незаконно размещенных киосков, в том числе павильона ООО «Русский аппетит» у дома № 3 на улице Остужева и двух павильонов ООО «Робин Сдобин» — на Юлюса Янониса, 1 и на Университетской площади. Павильон сети «Робин Сдобин» у ВГУ планировали снести еще в феврале 2017 года.
Киоски демонтируют в пяти районах города. Больше всего незаконных павильонов снесут в Советском и Железнодорожном районах. Владельцы большинства из них не установлены.
В 2016 году в Воронеже снесли 539 незаконных киосков. Из них 11 незаконно торговали алкоголем. Еще 194 киоска не снесли
Контекст
Полномочия по сносу нестационарных торговых объектов (НТО) перешли с управ районов на управление
В ноябре 2016-го власти региона запланировали изучить столичный опыт по сносу самовольных строений. Законопроект позволит правительству Воронежской области демонтировать самострой без решения суда, как в Москве.