Более 800 кг санкционных лимонов раздавили на Южном Урале
Выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании.
Выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании.
На Южном раздавили 800 кг санкционных лимонов — выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
На КПП «Троицк» 10 апреля было задержано транспортное средство, перевозившее 800 кг лимонов из Костаная (Казахстан) через Челябинскую область в Башкортостан.
Партия фруктов была ввезена по международной
Продукция попадала под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», поэтому была изъята.
Лимоны были уничтожены механическим путем.