Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
В РФ рассказали о плюсах ядерной войны между Россией и США
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
31-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой
44-летний Максим Виторган сильно преобразился (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз
Анна Седокова и Натали стали многодетными мамами
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Путин «планирует начать войну» - СМИ
Россия подготовлена к борьбе с США в Сирии - СМИ
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
У 39-летней Толкалиной роман с 63-летним Гребенщиковым (фото)
41-летняя Навка превзошла ожидания фанатов: фото с мужем из бани
В США о причинах возможной ядерной войны с РФ
На федеральной трассе под Петербургом в грязи застряли 30 машин
Самые необычные велосипеды
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13:15 (мск), источник: dostup1.ru

Более 800 кг санкционных лимонов раздавили на Южном Урале

Выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании.

На Южном раздавили 800 кг санкционных лимонов — выяснилось, что крупная партия фруктов попала в Россию из Испании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

На КПП «Троицк» 10 апреля было задержано транспортное средство, перевозившее 800 кг лимонов из Костаная (Казахстан) через Челябинскую область в Башкортостан.

Партия фруктов была ввезена по международной товарно-транспортной накладной в сопровождении фитосанитарного сертификата Казахстана. При вскрытии на ящиках была обнаружена маркировка, которая выдала страну происхождения груза — Испанию.

Продукция попадала под действие указа президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», поэтому была изъята.

Лимоны были уничтожены механическим путем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Более 800 кг санкционных лимонов раздавили на Южном Урале
Главы МИД G7 не приняли решение о расширении санкций против РФ
Бортников раскритиковал работу по антитеррору в России
В Кремле отказались дать оценку влиянию Иванки Трамп на отца
Гражданин Узбекистана признался в совершении теракта в Швеции
Россия может выдать Белоруссии кредит в $1 млрд
Россияне включены в Зал славы фигурного катания
Алишер Усманов подаст в суд на Навального за клевету
Спорт
Приговорены к «Ювентусу». Почему «Барселона» проиграет в Турине Несколько причин, которые могут помешать Месси, Суаресу и Неймару добиться успеха в первом матче
Авто
Больше, но дешевле «Туарега»: такого кроссовера Volkswagen еще не было В ноябре российские дилеры начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер Teramont, он же Atlas. Мы уже поездили на нем и теперь знаем, на чем Volkswagen сэкономил в пользу огромного кузова
Hi-Tech
Запрет на соцсети для детей уже в Госдуме: мнение россиян В Госдуму внесен закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет и регистрации по паспорту
Кино
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои» Стало известно, кого дети от шести до пятнадцати лет выбрали главными актерами и телеведущими года
Недвижимость
Нужен ли дизайнер для ремонта типовой малогабаритки?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
В Петербурге подешевело вторичное жилье
Леди
Какие вещи никогда нельзя выбрасывать из шкафа (фото) То, что сейчас вам кажется устаревшим, может оказаться настоящим сокровищем
Дети
Егор Кончаловский стал отцом во второй раз Новая возлюбленная режиссера родила ему сына.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь