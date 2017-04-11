В Калининграде обсудили перспективу создания национального биосферного заповедника

Совещание прошло под председательством министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Юрия Шитикова.

Перспектива создания биосферного заповедника в Калининградской области обсуждается несколько лет. В 2007—2011 годах в рамках российско-германского проекта разработана концепция новой особо охраняемой природной территории «Роминтская пуща», которая легла в основу создания действующего природного парка «Виштынецкий». Однако, из первоначальной концепции исключена «зона сотрудничества», наличие которой является определяющей при рассмотрении ЮНЕСКО заявки на включение особо охраняемой природной территории в состав всемирной сети биосферных резерватов.

В качестве основных целей создания биосферного заповедника под Калининградом фигурируют желание региональных властей усилить режим охраны в заповедных зонах природного парка «Виштынецкий», а также привлечение финансовых ресурсов (в том числе международных) для развития территории и различных видов туризма. Для положительного решения вопроса о создания биосферного заповедника и старта работ по подготовке номинации для ЮНЕСКО необходимо детально проработать вопросы изменения статуса земельных ресурсов для населенных пунктов, которые бы не препятствовали развитию инфраструктуры и не осложняли жизнь местному населению.

Участвовавший в совещании председатель отделения в Калининградской области межрегиональной экологической общественной организации (МЭОО) «Зеленый фронт» Олег Иванов прокомментировал информационному агентству Rainbow предварительные итоги обсуждения:

— Говорить о том, что решение о создании биосферного заповедника принято — преждевременно. Необходимо решить ряд вопросов, связанных с зонированием территории, внесением изменений в региональный закон об ООПТ и достижением взаимопонимания с землепользователями. Однако сам факт того, что этот вопрос обсуждается на уровне министра природных ресурсов и экологии региона — добрый знак. Экологическая общественность Калининградской области выражает надежду на то, что в 2017 году, который объявлен указом президента России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, заявка на включение природного парка «Виштынецкий» во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО будет подготовлена и передана в комитет программы «Человек и биосфера», — резюмировал экоактивист.

Досье. Всемирная сеть биосферных резерватов (англ. World Network of Biosphere Reserves) создана в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» и объединяет особо охраняемые природные территории, призванные демонстрировать сбалансированное взаимодействие природы и человека, концепцию устойчивого развития окружающей среды.

Для биосферных заповедников характерно зонирование, которое заключается в создании трёх специальных зон: ядро, буферная зона и зона сотрудничества. Ядро, или основная территория, — наименее нарушенная экосистема. Оно пользуется долгосрочной защитой и позволяет сохранять биологическое разнообразие. В ядре проводятся исследования и другая, не вносящая больших нарушений, деятельность, например, образовательная. В биосферном заповеднике может быть одна или несколько основных территорий. Буферная зона располагается вокруг ядер или примыкает к ним. Она используется для осуществления экологически безопасной деятельности, например, экотуризма, а также прикладных и фундаментальных исследований.

Переходная зона, или зона сотрудничества, допускает размещение населённых пунктов и некоторую сельскохозяйственную деятельность. В зоне сотрудничества местные администрации и другие организации работают совместно в целях рационального управления и устойчивого воспроизводства ресурсов.