На «пасхальном курсе» навариваются спекулянты и валютчики без совести

И этот год не стал исключением — в столичных «обменках» исчезла валюта. Не во всех, но определенный дефицит наблюдается. Причем дефицит искусственный, что признают экономисты, которые из года в год наблюдают за валютным рынком страны. Между тем, явление это временное — так называемый «праздничный ажиотаж».

Экономический эксперт Виорел Гырбу прокомментировал Sputnik поведение молдавского лея и рассказал о том, чего ждать от национальной валюты в ближайшее время.

«С моей точки зрения, обменный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам исходит из той монетарной политики, которая применяется Национальным банком. Монетарная политика истекает из рекомендаций, которые включены в меморандум с МВФ», — сказал Гырбу.

Он пояснил, что в нормальной рыночной экономике деньги генерируются коммерческими банками путем кредитования экономики, а не Национальным банком.

Как рассказал экономист, на данный момент национальная экономика не кредитуется, потому что базовая ставка по займам очень высокая.

Большинство граждан нашей страны пристально следят за динамикой молдавского лея. И многие задаются вопросом, чего ждать от обменного курса национальной валюты.

«Предполагаю, что в этом году молдавский лей будет достаточно сильным по отношению к наиболее крепким валютам. Большого падения ожидать не стоит. В этом году Молдову ждут достаточно серьезные вливания валюты со стороны международных доноров, то есть, будут серьезные поступления в молдавскую экономику, которые и обеспечат стабильность молдавского лея». — заключил Гырбу.