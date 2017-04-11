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12:58 (мск), источник: РИА Новости

На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, в этой ситуации уже разбираются.

Источник: РИА "Новости"
Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается
Сергей Аксенов
Глава республики Крым
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Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

«Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению», — подчеркнул глава республики.

Аксенов пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

«Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями», — подчеркнул Аксенов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

Комментарии
1
Михаил Бегемотов
Эх. Я бы сейчас тоже арестовал бутылочек много много Luce. Года так 2007.
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