На международной выставке в Италии арестовали партию крымского вина

Это хамство. На выставку ряд крымских предприятий повезли свою продукцию, но итальянская полиция вчера по непонятно каким причинам арестовала всю продукцию на выставке. Сейчас Министерство иностранных дел разбирается

В России впервые выпустили вино с указанием региона происхождения

Глава республики подчеркнул, что это вопиющее действие, поскольку всем было известно, что крымчане едут на выставку в составе российской делегации.

«Какая была необходимость это делать? Это абсолютно глупый, на мой взгляд, политический шаг. Кто-то плывет по течению», — подчеркнул глава республики.

Аксенов пообещал оказать помощь и защиту крымским производителям всеми юридическими способами.

«Правительство республики Крым без поддержки их не оставит… Надеюсь, что здравый смысл возобладает на эмоциями», — подчеркнул Аксенов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.