Всего лишь четверть дорог Башкирии соответствует нормативам

Среди регионов Приволжского федерального округа это 10 место из 14. В 2013 году доля дорог, соответствующих всем нормативам, составляла 22,5 процента.

В подпрограмме «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы», утвержденной правительством РФ, сообщается, что в следующем году в Башкирии часть нормативных дорог увеличится на 0,5 процента, в 2020 году — на 1,5 процента.

В целом на подпрограмму «Дорожное хозяйство» регионам выделят в этом году 348,43 млрд рублей.