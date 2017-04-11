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13:22 (мск), источник: PROUFU.ru

Всего лишь четверть дорог Башкирии соответствует нормативам

Как следует из постановления правительства России, нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям соответствуют 25,1 процента дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Среди регионов Приволжского федерального округа это 10 место из 14. В 2013 году доля дорог, соответствующих всем нормативам, составляла 22,5 процента.

В подпрограмме «Дорожное хозяйство» госпрограммы «Развитие транспортной системы», утвержденной правительством РФ, сообщается, что в следующем году в Башкирии часть нормативных дорог увеличится на 0,5 процента, в 2020 году — на 1,5 процента.

В целом на подпрограмму «Дорожное хозяйство» регионам выделят в этом году 348,43 млрд рублей.

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