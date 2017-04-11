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13:24 (мск), источник: Вести - Калининград

Первая очередь кабельной линии к аэропорту «Храброво» будет готова через две недели

Для присоединения международного аэропорта «Храброво» к одноименной подстанции, которая строится к Чемпионату мира по футболу 2018 года, «Янтарьэнерго» приступило к прокладке кабельной линии.

Длина новой электромагистрали — 5,2 км. Она соединит подстанцию и аэровокзальный комплекс (1-ая очередь строительства), и аэродром (2-ая очередь).

Завершить первую очередь строительства линии энергетики планируют до конца месяца, для этого есть все необходимые материалы. Уже подготовлена траншея под прокладку кабельной линии и начались строительно-монтажные работы.

Напомним, в рамках подготовки к ЧМ 2018 года «Янтарьэнерго» строит современную подстанцию 110 киловольт мощностью 20 мегавольт-ампер. Центр питания обеспечит надежное энергоснабжение международного авиаузла.

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