Первая очередь кабельной линии к аэропорту «Храброво» будет готова через две недели

Длина новой электромагистрали — 5,2 км. Она соединит подстанцию и аэровокзальный комплекс (1-ая очередь строительства), и аэродром (2-ая очередь).
Завершить первую очередь строительства линии энергетики планируют до конца месяца, для этого есть все необходимые материалы. Уже подготовлена траншея под прокладку кабельной линии и начались строительно-монтажные работы.
Напомним, в рамках подготовки к ЧМ 2018 года «Янтарьэнерго» строит современную подстанцию 110 киловольт мощностью 20 мегавольт-ампер. Центр питания обеспечит надежное энергоснабжение международного авиаузла.