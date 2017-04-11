Первая очередь кабельной линии к аэропорту «Храброво» будет готова через две недели

Длина новой электромагистрали — 5,2 км. Она соединит подстанцию и аэровокзальный комплекс (1-ая очередь строительства), и аэродром (2-ая очередь).

Завершить первую очередь строительства линии энергетики планируют до конца месяца, для этого есть все необходимые материалы. Уже подготовлена траншея под прокладку кабельной линии и начались строительно-монтажные работы.