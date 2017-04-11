В Уфе начался сезон ремонта крыш

В администрации Орджоникидзевского района сообщили, что на 2017 год запланирован ремонт крыш в 23 домах по следующим адресам: пр. Октября, 109/2, 166/1; Адм. Макарова, 14/1; Б. Хмельницкого, 123, 88/1; Вологодская, 77; Д. Донского, 38; Калинина, 18, 20; Кольцевая, 191, 33, 36; Коммунаров, 67; М. Пинского, 3; Мира, 9; Пионерская, 13/1, 16/1; Победы, 20; Российская, 7; Свободы, 33; Ульяновых, 37; Ш. Руставели, 27.

В доме по Кремлевской, 65, запланировано переустройство крыши. В резервный список по ремонту кровли вошли три дома: ул. Калинина, 43, ул. Боткина, 7, ул. Блюхера, 10. На сегодняшний день ремонт ведется в семи домах из основного списка, проинформировали в муниципалитете.