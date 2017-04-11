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14:38 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане подали 14 тыс налоговых деклараций

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). К началу апреля в управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым поступило более 14 тысяч деклараций от налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба УФНС.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, большая часть физических лиц (13,5 тыс) задекларировала доходы в размере до 1 млн рублей, еще 500 человек — от 1 млн до 10 млн рублей, 19 человек — от 10 млн до 100 млн рублей, два индивидуальных предпринимателя — от 100 млн до 500 млн рублей.

«Суммарно налог на доходы физических лиц начислен в размере более 70 млн рублей. Ожидается, что до конца апреля в налоговые органы будет подана еще более 20 тысяч деклараций, в том числе и в ходе проведения дней открытых дверей. В этом году они пройдут 14 и 15 апреля», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что прием деклараций о доходах граждан, полученных в 2016 году, завершается 2 мая.

«Обязанность самостоятельно подать в налоговые органы сведения о доходах возникает у физических лиц, получивших доходы без участия налоговых агентов. Это могут быть средства, заработанные на сдаче недвижимости в наем, доходы от продажи имущества, выигрыши. Декларации также подают индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, главы крестьянско-фермерских хозяйств», — сообщили в пресс-службе.

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