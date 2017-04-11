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17:51 (мск), источник: Ежедневник.by

В службу занятости подали вакансию на 11 тысяч рублей

Министерство труда и соцзащиты сообщает, что в банке вакансий службы занятости появилась вакансия директора с зарплатой в 11 тысяч рублей в месяц.

Источник: Ежедневник.by

Компания «Эрикссон Никола Тесла Бай», работающаяв Минске, ищет директора на зарплату в 11,561 тысяч рублей. От кандидата требуется знание хорватского и английского языков, опыт работы в сфере продаж и информационных-коммуникационных технологий от 5 лет, образование в области бизнес администрирования. Ericsson Nikola Tesla — это хорватская дочка шведской корпорации Ericsson.

Управлении политики занятости Минтруда также сообщает, что несколько дней назад в Минске была предложенаеще одна супердоходная вакансия — на 10 тыс. рублей в месяц. Авиакомпания Минске заинтересована в приеме на работу пилота воздушного судна с оплатой 6 тыс. в месяц.

Однако подобные вакансии — большая редкость. В целом по стране зарплату более 1 тысячи рублей готовы платить лишь 1,4% работодателей. Большинство предложений на сайте службы занятости — с зарплатами от 366 до 465 рублей (20,1%). При этом 18,7% предложений — это места на неполную ставку, они предлагают зарплату менее 265 (ниже минимальной заработной платы, установленной правительством).

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