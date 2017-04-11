Биржан Канешев назначен зампредом «Kazakh Invest»
Заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» назначен Биржан Канешев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
Заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» назначен Биржан Канешев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на
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Биржан Канешев родился в 1966 году в РФ. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «инженер-экономист», Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, Массачусетский технологический университет в США. Трудовую деятельность Биржан Канешев начал в 1988 году секретарем комитета комсомола в институте, г. Саратов, после окончания которого работал заместителем директора на транспортном предприятии. С 1999 года являлся