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13:32 (мск), источник: Tengrinews

Биржан Канешев назначен зампредом «Kazakh Invest»

Заместителем председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» назначен Биржан Канешев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Министерства инвестиций и развития РК.

Источник: Tengrinews

Как уточнили в пресс-службе, ранее Биржан Канешев возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК.

Биржан Канешев родился в 1966 году в РФ. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «инженер-экономист», Национальную высшую школу государственного управления при Президенте РК, Массачусетский технологический университет в США. Трудовую деятельность Биржан Канешев начал в 1988 году секретарем комитета комсомола в институте, г. Саратов, после окончания которого работал заместителем директора на транспортном предприятии. С 1999 года являлся вице-министром транспорта и коммуникаций РК, председателем Комитета информатизации и связи Министерства транспорта и коммуникаций РК, заведующим секретариатом Совета Безопасности РК, заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента РК, председателем Агентства РК по информатизации и связи, председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК, управляющим директором, членом правления холдинга «Самрук». С 2008 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области, а затем советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». После работал заместителем акима Мангистауской области по инновационному развитию.

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