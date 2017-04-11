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13:45 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Минприроды уже рассматривает заявку на строительство Храма-на-воде

В правительстве Свердловской области запущена процедура подготовки аукциона на использование акватории Городского пруда Екатеринбурга.

Заявку на использование территории Городского пруда Екатеринбурга под строительство Храма-на-воде рассматривают в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

На данный момент документ изучают юристы министерства. Заявление на предоставление водного объекта под возведение на акватории Городского пруда Собора во имя святой великомученицы Екатерины было подано 24 января 2017 года. Податель заявления — ООО «Храм Святой Екатерины». Срок использования акватории — 20 лет. Заявленная площадь — 2 385 квадратных метров.

Кроме того, в марте 2017 глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб уже был проинформирован, что Минприроды региона готовит документацию по проведению аукциона. Власти Екатеринбурга должны предоставить «схемы территориального планирования прилегающих к запрашиваемому участку акватории городского пруда на реке Исеть земель».

Стоит также отметить, что в 2012 году правительство области уже выставляло на торги акваторию реки Исеть и часть Верх-Исетского пруда. Один участок реки площадью 0,79 квадратных километра находится в районе ЦПКиО им. Маяковского. Он ушел с молотка за 1 611 рублей 99 копеек и достался компании «Каменный Мост». Ежегодная аренда водного пространства обходится предприятию в 23 809 рублей. Второй участок (пруд со стороны микрорайона Сортировка) общей площадью 0,02 квадратного километра получила компания «Атомстройкомплекс» за 1 065 000 рублей. Контроль над водными объектами передан предпринимателям на 20 лет.

Напомним также, что для возведения Собора во имя святой Великомученицы Екатерины представители церкви подобрали место неподалеку от спорткомплекса «Динамо». Культовое сооружение должно появится фактически на воде и будет представлять собой синтез двух столичных храмов: Василия Блаженного и Спаса-на-Крови. Специалисты изучат дно пруда, сделают насыпь и построят мост, после чего начнется строительство 65-метрового собора. Если все пойдет по задумке представителей Екатеринбургской епархии, храм появится в 2023 году.

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