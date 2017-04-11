В Челябинской области на ММК построят новую аглофабрику: проект одобрен Главгосэкспертизой России
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В комплекс работ входит строительство отделений приема и подготовки сырья, аглоцеха, системы десульфурации дымовых газов, объектов энергетической, транспортной инфраструктуры, других зданий и сооружений. Проект также предусматривает сооружение внеплощадочных инженерных сетей, обустройство железнодорожных путей и перегонов, нескольких автомобильных дорог и путепровода на пересечении автомобильной и железнодорожной трасс.
В состав агломерационного подразделения горнообогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината в настоящее время входят три действующие аглофабрики — № 2, № 3 и № 4, суммарная производительность которых в настоящее время составляет 11,3 млн. тонн агломерата в год. Цель инвестиционного проекта по строительству новой фабрики — обновление основных фондов комбината, вывод из эксплуатации физически и морально устаревшей аглофабрики № 4 и повышение качества производимого агломерата.
Проект предполагает применение современного эффективного газоочистного оборудования и размещение аглофабрики на удаленной от жилой застройки площадке в Орджоникидзевском районе, что позволит минимизировать негативное воздействие производства на окружающую природную среду.
Благодаря новому оборудованию повысится эффективность переработки аглосырья в доменном цехе. Доменный цех комбината будет обеспечен высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Фабрика будет производить охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с содержанием железа в агломерате 58,1%.
В результате реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, суммарный объем выпуска продукции агломерационным производством достигнет 12,6 миллиона тонн агломерата в год.