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13:58 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области на ММК построят новую аглофабрику: проект одобрен Главгосэкспертизой России

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства новой аглофабрики Магнитогорского металлургического комбината.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. В комплекс работ входит строительство отделений приема и подготовки сырья, аглоцеха, системы десульфурации дымовых газов, объектов энергетической, транспортной инфраструктуры, других зданий и сооружений. Проект также предусматривает сооружение внеплощадочных инженерных сетей, обустройство железнодорожных путей и перегонов, нескольких автомобильных дорог и путепровода на пересечении автомобильной и железнодорожной трасс.

В состав агломерационного подразделения горнообогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината в настоящее время входят три действующие аглофабрики — № 2, № 3 и № 4, суммарная производительность которых в настоящее время составляет 11,3 млн. тонн агломерата в год. Цель инвестиционного проекта по строительству новой фабрики — обновление основных фондов комбината, вывод из эксплуатации физически и морально устаревшей аглофабрики № 4 и повышение качества производимого агломерата.

Проект предполагает применение современного эффективного газоочистного оборудования и размещение аглофабрики на удаленной от жилой застройки площадке в Орджоникидзевском районе, что позволит минимизировать негативное воздействие производства на окружающую природную среду.

Благодаря новому оборудованию повысится эффективность переработки аглосырья в доменном цехе. Доменный цех комбината будет обеспечен высококачественным агломератом, произведенным с использованием самых современных энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Фабрика будет производить охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат с содержанием железа в агломерате 58,1%.

В результате реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, суммарный объем выпуска продукции агломерационным производством достигнет 12,6 миллиона тонн агломерата в год.

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