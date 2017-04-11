Региональное содружество в области связи ведет работу над отменой роуминга в СНГ и ЕАЭС

«Мы идем по пути отмены роуминга между нашими странами как в рамках СНГ, так и ЕАЭС», — сказал он.

Министр рассказал о постоянном обмене опытом и других вопросах, которые обсуждаются на заседаниях глав администраций связи стран, входящих в Региональное содружество. К примеру, идет построение трансграничного эксплуатационного пространства стран СНГ для активизации внешней торговли.

Кроме этого, Сергей Попков проинформировал, что Региональное содружество в области связи принимает консолидированные решения для защиты своих интересов в Международном союзе электросвязи. «Один из основных моментов — кто будет управлять мировым интернетом. Мир разделился на две части: Америка и ряд европейских стран выступают за сохранение существующей системы, а Россия, Беларусь, Китай, Индия и ряд стран Африки придерживаются другой позиции. На наш взгляд, интернетом должен управлять Международный союз электросвязи», — добавил министр.