Голушко сообщил о 45 млн, которые выделит Омской области Москва

Объем резервного фонда правительства России может быть увеличен еще на 8 млрд рублей. Дополнительные средства могут появиться за счет нераспределенных региональных субсидий. об этом вчера, 10 апреля, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом значительная часть суммы может поступить и в Омскую область. По оценкам депутата Госдумы Андрея Голушко, порядка 45 миллионов дополнительно поступит и в наш регион в качестве субсидий на социально-экономическое развитие.

Дмитрий Медведев, премьер-министр России:

— Резервный фонд выполняет поставленные перед ним задачи и приоритеты. Он доказал свою эффективность как финансовый инструмент, позволяющий Правительству выделять деньги на непредвиденные расходы, которые не заложены в федеральный бюджет. Это обеспечивает поддержку и регионам, и отдельным отраслям промышленности.

В текущем 2017 году правительство может направить из резервного фонда до 107, 5 миллиарда рублей на социальное и экономическое развитие страны. При этом появилась возможность увеличить на 17,4 миллиарда рублей объемы Фонда развития промышленности. Благодаря этому ряд отраслей получат серьезную поддержку.

Андрей Голушко, депутат Госдумы России, член трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям:

— Все цифры и предложения по увеличению и распределению резервного фонда, озвученные Дмитрием Медведевым в ходе совещания, будут обсуждаться и в Госдуме, и на заседании трёхсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Благодаря поддержке резервного фонда в этом году бюджет Омской области уже увеличился более чем на 45 миллионов, надеюсь, что и сейчас нам удастся получить дополнительное финансирование на социально-экономическое развитие.

Напомним, что в прошлом году Резервный фонд правительства России был увеличен на 16 миллиардов. При этом 8 миллиардов, имевшихся в фонде еще в 2016 году, так и не были распределены между регионами к 1 февраля текущего года. не исключено, что эти средства также могут быть распределены между областями.