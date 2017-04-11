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14:31 (мск), источник: РИА Крым

Самострои в Алуште начнут сносить после курортного сезона — глава РК

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Массовый снос самовольно возведенных объектов в прибрежной зоне Алушты планируется начать осенью этого года. Об этом журналистам в Симферополе заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснил председатель крымского правительства, данное решение обусловлено продолжающейся работой по разработке проектной документации и близостью курортного сезона.

«Процесс связан с подготовкой проектной документации. Кроме того, мы не можем зайти с развалом этих объектов в курортный сезон, чтобы не получилось так, что все это будет в развалинах, и в июне месяце мы будем просто заниматься уборкой мусора. Мы планируем сейчас провести все процедуры. Все объекты будут обесточены, отключены от воды, на них будет запрещена торговля. С сентября месяца мы планируем начать (демонтаж самостроев — ред.)», — рассказал Аксенов.

По словам главы РК, необходимые процедуры планируется провести в течение ближайших полутора месяцев. Он также выразил уверенность, что до конца недели будет подготовлена окончательная редакция нормативно-правового акта, принятие которого упростит процедуру сноса самовольных строений во внесудебном порядке.

«Миллиард рублей есть, и, как я обещал, в этом году будет снесено, на Ай-Петри в том числе. Мы идем с небольшим опозданием, но программа этого года по сносу будет выполнена», — заключил он.

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