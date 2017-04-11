Самострои в Алуште начнут сносить после курортного сезона — глава РК

Как пояснил председатель крымского правительства, данное решение обусловлено продолжающейся работой по разработке проектной документации и близостью курортного сезона.

«Процесс связан с подготовкой проектной документации. Кроме того, мы не можем зайти с развалом этих объектов в курортный сезон, чтобы не получилось так, что все это будет в развалинах, и в июне месяце мы будем просто заниматься уборкой мусора. Мы планируем сейчас провести все процедуры. Все объекты будут обесточены, отключены от воды, на них будет запрещена торговля. С сентября месяца мы планируем начать (демонтаж самостроев — ред.)», — рассказал Аксенов.

По словам главы РК, необходимые процедуры планируется провести в течение ближайших полутора месяцев. Он также выразил уверенность, что до конца недели будет подготовлена окончательная редакция нормативно-правового акта, принятие которого упростит процедуру сноса самовольных строений во внесудебном порядке.