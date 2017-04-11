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14:31 (мск), источник: РИА Крым

Крымские виноделы заявили, что инцидент в Италии их не остановит

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости (Крым). Инцидент в Италии с арестом крымского вина не остановит виноделов Республики, которые намерены и дальше участвовать в международных выставках, заявила генеральный директор крупного винодельческого предприятия «Массандра», глава совета ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» Янина Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, и в этой ситуации уже разбираются.

При этом украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

«Нас никто не остановит. Мы продолжим участвовать во всех выставках мира. У нас есть потребитель, мы уже в этом убедились. Мы будем ездить и дальше, на все международные выставки и конкурсы», — сказала РИА Новости Павленко.

По ее словам, крымская продукция пользовалась большим спросом и вызывала повышенный интерес со стороны участников выставки в Вероне.

«Продукция пользовалась бешеной популярностью. Практически к самому моменту (инцидента — ред) уже ничего не осталось. Большая часть была представлена на суд потребителей», — сказала Павленко.

По ее словам, в Европе опасаются конкуренции с российскими винами, которые способны занять ведущие позиции в мире.

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