Крымские виноделы заявили, что инцидент в Италии их не остановит

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на международной выставке вина в итальянской Вероне была арестована крымская продукция, и в этой ситуации уже разбираются.

При этом украинские СМИ сообщили, что крымские вина были убраны из российского стенда на винной выставке Vanitaly в Вероне после обращения в местную полицию украинской стороны.

«Нас никто не остановит. Мы продолжим участвовать во всех выставках мира. У нас есть потребитель, мы уже в этом убедились. Мы будем ездить и дальше, на все международные выставки и конкурсы», — сказала РИА Новости Павленко.

По ее словам, крымская продукция пользовалась большим спросом и вызывала повышенный интерес со стороны участников выставки в Вероне.

«Продукция пользовалась бешеной популярностью. Практически к самому моменту (инцидента — ред) уже ничего не осталось. Большая часть была представлена на суд потребителей», — сказала Павленко.

По ее словам, в Европе опасаются конкуренции с российскими винами, которые способны занять ведущие позиции в мире.