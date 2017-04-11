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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область выделит 70,6 млн рублей на покупку жилья для молодых семей

Субсидии добавят к предоставленным из федбюджета деньгам.

Правительство Воронежской области выделит из облбюджета 70,6 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее постановление губернатор Алексей Гордеев подписал в пятницу, 7 апреля.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы и региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Деньги из областного бюджета выделят в 2017 году и добавят к 43,3 млн рублей, предоставленным правительством страны. Всего на реализацию программы в 2017 году направят 113,85 млн рублей, говорится в постановлении.

Наибольшую сумму получат Воронеж — 16,3 млн рублей (из областного бюджета — 10 млн рублей, из федерального — 6,3 млн рублей), Бобровский — 11,2 млн рублей (6,9 млн и 4,3 млн соответственно) и Аннинский — 10,2 млн рублей (6,4 млн и 3,8 млн рублей) районы и Нововоронеж — 9 млн рублей (5,6 млн и 3,4 млн рублей).

Контекст

Премьер-министр подписал постановление о выделении субсидий на жилье молодым семьям в конце января 2017 года. Правительство РФ распределило более 4,2 млрд рублей между 75 субъектами страны на основе заявок регионов.

Основные задачи программы «Жилище» — создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов строительства. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, воспитывающих одного ребенка или более.

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