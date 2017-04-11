Воронежская область выделит 70,6 млн рублей на покупку жилья для молодых семей

Правительство Воронежской области выделит из облбюджета 70,6 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Соответствующее постановление губернатор Алексей Гордеев подписал в пятницу, 7 апреля.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы и региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». Деньги из областного бюджета выделят в 2017 году и добавят к 43,3 млн рублей, предоставленным правительством страны. Всего на реализацию программы в 2017 году направят 113,85 млн рублей, говорится в постановлении.

Наибольшую сумму получат Воронеж — 16,3 млн рублей (из областного бюджета — 10 млн рублей, из федерального — 6,3 млн рублей), Бобровский — 11,2 млн рублей (6,9 млн и 4,3 млн соответственно) и Аннинский — 10,2 млн рублей (6,4 млн и 3,8 млн рублей) районы и Нововоронеж — 9 млн рублей (5,6 млн и 3,4 млн рублей).

Контекст

Премьер-министр подписал постановление о выделении субсидий на жилье молодым семьям в конце января 2017 года. Правительство РФ распределило более 4,2 млрд рублей между 75 субъектами страны на основе заявок регионов.

Основные задачи программы «Жилище» — создание условий для развития массового строительства жилья экономкласса, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов строительства. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» предусматривает предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% — для молодых семей, воспитывающих одного ребенка или более.