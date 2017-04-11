В Кишиневе на месте детсада построят Kaufland

На месте бывшего детского сада, расположенного на Буюканах, на пересечении улиц Н. Костин и Л. Деляну собираются построить супермаркет Kaufland.

В 2018 г. крупная немецкая сеть продуктовой розницы Kaufland планирует открыть первый из шести магазинов в Кишиневе (для начала как было официально объявлено), остальные до 2020 г.

На сегодняшний день не ясно когда начнутся работы и есть ли разрешение примэрии на постройки ретейлера-гиганта, который по словамэкспертов убьет местного производителя.

Столичная примэрия на 25 апреля назначила публичные консультации по проекту зонального градостроительного плана по адресу: улица Н. Костин 48. На участке общей площадью 1,6 га планируется построить многопрофильный торговый центр с парковками, в том числе подземными. Необходимо отметить, что на участке находился детский сад и небольшая зеленая зона, которую, уже вырубили под строительство.

Хотя изначально здесь планировали построить жилой комплекс, по личному распоряжению недомэрка, который лоббирует интересы сети супермаркетов, здесь построят магазин, — отмечал ранее мунсоветник от ПСРМ Александр Одинцов.

Справка Actualitati.md.

Kaufland это сеть гипермаркетов, входящая в немецкую группу компаний Schwarz (эта компания развивает также сеть дискаунтеров Lidl). Сеть Kaufland сегодня входит в число 10 крупнейших торгових предприятий Европы и доминирует в секторе гипермаркетов.

На данный момент сеть Kaufland объединяет более 1000 магазинов и присутствует в Германии, Чехии, Словакии, Польше, Хорватии, Румынии и Болгарии (кроме названия Kaufland в некоторых странах сеть действует под вывеской Handelshof или Kaufmarkt). Во всех этих странах компания предоставляет рабочие места 114 000 работников. Магазины сети считаются крупноформатными торговыми объектами, поскольку имеют площадь от 2500 до 12 000 кв.м.