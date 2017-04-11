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14:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В Японии вновь начали продавать «Тамагочи»

В честь 20-летнего юбилея выхода оригинальной версии «Тамагочи», японская компания Bandai перевыпустила игрушку с электронным карманным питомцем.

Новая версия устройства получилась в два раза меньше оригинала и позволяет «поселить» одного из шести персонажей, пишет Mashable.

Стоимость обновленного «Тамагочи» составила 1500 иен (около 14 долларов). Пользователи Twitter рассказывают, что игрушку очень сложно найти в магазинах, так как почти все они раскуплены.

Bandai выпустила первых «Тамагочи» в 1996 году. Это было миниатюрное электронное устройство, очертаниями напоминающее яйцо, с черно-белым экраном и тремя кнопками. Четвертая кнопка располагалась на задней панели и служила для перезагрузки устройства.

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