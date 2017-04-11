В Японии вновь начали продавать «Тамагочи»

Новая версия устройства получилась в два раза меньше оригинала и позволяет «поселить» одного из шести персонажей, пишет Mashable.

Стоимость обновленного «Тамагочи» составила 1500 иен (около 14 долларов). Пользователи Twitter рассказывают, что игрушку очень сложно найти в магазинах, так как почти все они раскуплены.